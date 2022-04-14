Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

14.04.2022 00:58
Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

Çekya, 24 Şubat'ta kapattığı Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna'nın her zaman arkasında durduğunu belirtti.

Çekya, 24 Şubat'ta kapattığı Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna'nın her zaman arkasında durduğunu belirtti.

Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 24 Şubat'ta Kiev Büyükelçiliğini kapatmıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı duyurularak, "Kiev'de yine Çek bayrağı dalgalandı, Çek diplomatlar geri döndü. Bu, Ukrayna'yı desteklediğimiz birçok adımdan biridir. Çekya, Ukrayna'nın her zaman arkasında durdu ve duracak" denildi.

"Askeri tehdidin sona erdiğini görüyoruz"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Çek diplomatların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönüşü ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Diplomatların dönüşü için çalışıyoruz, çünkü diğer bazı devletler zaten Kiev'e dönüyor. Aynı zamanda, şehrin gerçekten olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı gerektirecek askeri tehdidi aştığını görüyoruz. Kiev'i diplomatik olarak desteklemek istiyoruz. Başkentte bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çekya'nın Lviv'de bulunan Başkonsolosluğu ise henüz açılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurmuştu. - PRAG

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak Çekya'nın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı Çekya'nın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:18:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement