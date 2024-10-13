Çelik: Barış İçin İsrail'e Karşı Birlik Olunmalı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, barışı korumak isteyen tüm ülkelerin İsrail'e karşı beraber hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) saldırmasının, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demek olduğunu belirtti.

Netanyahu hükümetinin her ülke ve uluslararası hukuk için tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu saldırılar bir kere daha İsrail'in barış yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail'e karşı beraber hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.