Çelik: İsrail BM Üyesi Ülkelere Saldırıyor

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail'in 'barış' yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail'e karşı beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.