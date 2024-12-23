Cemil Tugay AK Parti\'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı

Politika

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tugay, "Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize" dedi.

"ALGI YAPMAYA ÇALIŞANLARIN AKLINA ŞAŞARIM"

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."