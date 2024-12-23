Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı

Cemil Tugay AK Parti\'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tugay, 'Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize' ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı. Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini, demokrasiyi, adaleti ve laikliği son nefesine kadar savunacağını belirtti.

23.12.2024 19:28
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tugay, "Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize" dedi.

"ALGI YAPMAYA ÇALIŞANLARIN AKLINA ŞAŞARIM"

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."

Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı

Cemil Tugay, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Bizzat kendisi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Turgay Kayaoğlu:
    çok lazımdin sankii sen gelsende alan kim kendine yer yapma 37 25 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Teğmen Mehmet Ali Çelebi geldi aklıma.. Herşey olabilir..Belki de CHP gözden çıkardıysa,reise kuyruk sallıyor olabilir.. 25 15 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    ak partililer öyle olmasını istiyor olabilir yıllardır kazanamadıkları İzmir'e böyle kazanmayı düşünüyorlar Hayaller ütopya 6 16 Yanıtla
  • Selim GARGI:
    döneklik başkasına derken Mansur yavaş'a gönderme yaptı sanırım ???? 15 4 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    biz özgür Özeli bekliyoruz ak partiye 9 6 Yanıtla
  • İZMİR DRONE:
    100 yılda geçse alamayacaklarını bildikleri Karşıyaka mızı böyle mi ele geçirecekler ????????meeee meee 2 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Hastamısınız siz be, kifayetsizler. 0 0 Yanıtla
  • XXXX:
    GEL GEL IZMIRE DE AKPARTI BIR EL ATSIN. 0 0 Yanıtla
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