Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de Kaman Kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti.
Programları kapsamında Kırşehir'in Kaman ilçesine gelen Yılmaz, burada Kaman Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Nurullah Kaya'dan kente ilişkin brifing aldı.
Daha sonra Kaman Belediyesine geçen Yılmaz, bir süre Başkan Emre Demirci ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz Kaman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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