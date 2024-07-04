Çevre Bakanı Murat Kurum, iklim dostu çevre ve sıfır emisyon hedefleri için çalışacak - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Murat Kurum, iklim dostu çevre ve sıfır emisyon hedefleri için çalışacak

Çevre Bakanı Murat Kurum, iklim dostu çevre ve sıfır emisyon hedefleri için çalışacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre ve İklim Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için iklim dostu çevre ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

04.07.2024 11:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen Çevre ve İklim Toplantısı'nda bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya geldi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi, başta olmak üzere iklim değişikliği, depozito yönetim sistemi, denizlerde çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorları ve millet bahçelerinde gelinen son nokta değerlendirildi.

"2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için gece gündüz çalışacağız"

Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çevre ve İklim Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız. İklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Bakanı Murat Kurum, iklim dostu çevre ve sıfır emisyon hedefleri için çalışacak - Son Dakika

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