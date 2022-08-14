Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki Açıklaması

14.08.2022 16:37
Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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