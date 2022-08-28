Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına yanıt - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına yanıt

28.08.2022 17:00
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyeleri engellediği gerekçesiyle yapıtığı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına yanıt verdi. "Her şey değişir, CHP değişmez" diyen Kurum, ""Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen milletimize yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayın programında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında konuştu. Bu bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.

"HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun çıkışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından CHP liderine yanıt veren Kurum şunları söyledi: "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!" dedi.

KILIÇDAROĞLUNUN "ENGELLENİYORUZ" SÖZLERİNİ YALANLADI

Sözlerini sürdüren Kurum, CHP'li belediyelerin engellendiği iddiasına ise "Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın! Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız' çıkışına yanıt
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Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız' çıkışına yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına yanıt - Son Dakika
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