CHP, AYM'ye Başvurdu

CHP, 2 kanun ve 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin getirdiği bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemi ile Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu' ve 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İlgili Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 179, 180, 181, 182 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin AYM'ye başvurdu. Günaydın, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, AYM'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

'ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR BELİRSİZ'

Gökhan Günaydın, "Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nda, personelin Adalet Akademisi Başkanı'nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilmesi ve ayrıca öğretim hizmetlerinden faydalanabilecek personelin kapsamının belirsiz olması konusunu, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Aynı zamanda TÜBİTAK Kanunu'yla ilgili olarak; ticaret mallarının alımına, satımına ilişkin kurallara aykırı hareket edenler hakkında öngörülen suç ve cezaların belirsiz olması, ayrıca TÜBİTAK'ta görevlendirilen kişilere ödenecek ücretin kanuni ölçüt olmaksızın yönetim kurulunca belirlenmesi ve yine KOSGEB'in gerçek ve tüzel kişilerden, kişisel verilerin korunmasına yönelik güvence olmaksızın bilgi talep edebilmesini AYM'ye taşımış bulunuyoruz" diye konuştu.

'AYM'NİN DAHA EVVEL VERİLMİŞ KARARLARINA AÇIKÇA AYKIRI'

179 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bakanlık bünyesinde görev yapan bütün personele yönelik adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenleme ve uygulama yetkisi verildiğini belirten Günaydın, düzenlemeyi AYM'ye taşıdıklarını söyledi. Günaydın devamında, yürürlüklerinin durdurulması ve iptallerini talep ettikleri düzenlemeleri şöyle sıraladı: "180 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AYM'nin daha evvel verilmiş kararlarına açıkça aykırı olarak vali yardımcıları ve kaymakamların üst düzey kamu yöneticisi sayılarak doğrudan Cumhurbaşkanınca atanması. Yine 181 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı yurt dışı teşkilatında görev yapacak savunma sanayi müşavirliği kadrosunun ihdası. 182 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı için bazı kadroların iptal ve ihdas edilmesi. Bunları AYM'ye taşıdık" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Mikail KARAMAN/ANKARA,