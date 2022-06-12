Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen Olağanüstü CHP İl Kongresi'nde kayyum Başkan Av. Gültekin Uzunalioğlu ile İsmail Öveç başkanlığında iki liste yarıştı. Divan Başkanlığını CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı 'nın yaptığı kongrede konuşan başkan adayları birlik mesajı verdi.

Başkan Vidinlioğlu: 'Hani 150 milyon liraya arsayı alıyordun, ne oldu Sayın Erbilgin'

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP'de olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.