CHP'de olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika
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CHP'de olağanüstü kongre yapıldı

12.06.2022 17:48
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Giresun il örgütünde istifalarla düşen yönetimlerin yerine kayyum atanmasının ardından olağanüstü kongreye gidildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Giresun il örgütünde istifalarla düşen yönetimlerin yerine kayyum atanmasının ardından olağanüstü kongreye gidildi. CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge'nin başkanlığındaki il yönetiminden 14 kişinin istifa etmesiyle düşen yönetime Av. Gültekin Uzunalioğlu'nun atanmasının ardından olağanüstü kongreye gidildi.

Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen Olağanüstü CHP İl Kongresi'nde kayyum Başkan Av. Gültekin Uzunalioğlu ile İsmail Öveç başkanlığında iki liste yarıştı. Divan Başkanlığını CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın yaptığı kongrede konuşan başkan adayları birlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Oylama sonucunda 109 oyla Gültekin Uzunalioğlu CHP Giresun İl Başkanı seçilirken, rakibi İsmail Öveç ise 80 oy aldı. - GİRESUN

CHP'de olağanüstü kongre yapıldı
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı
CHP'de olağanüstü kongre yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika
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