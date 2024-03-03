CHP\'den aday gösterilmeyen Serdar Türker\'e teklif iddiası

Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker bağımsız aday olarak yoluna devam ederken, 'adaylıktan çekilmesi' için kendisine daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.
CHP'nin Kırklareli'nde seçim için yaptığı anketlerde Serdar Türker birinci çıkarken, CHP ise Kırklareli'nde mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu aday gösterdi. Bunun üzerine Serdar Türker, bağımsız olarak adaylığını açıkladı. Türker, adaylığını açıklamasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle telefonda görüştüğünü ve adaylıktan çekilmesini rica ettiğini iddia etti.
Türker'in iddiasına göre ayrıca, adaylıktan çekilmesi için CHP'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiği ileri sürdü.
"Ön seçimde belediye çalışanları tehdit edildi"
Türker yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ben CHP'den Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım ve yapılan bütün anketlerde birinci olarak çıktım ve CHP Genel Merkezi de biliyor. Memnuniyet anketlerinden yüzde 16.5 gibi o kadar düşük oy oranı alan Kırklareli Belediye Başkanı maalesef memnuniyet anketlerinden çıkmamasına rağmen, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu. Burada ön seçimde de bütün Kırklareli halkı biliyor, Kırklareli Belediyesinde çalışan CHP üyeli kardeşlerimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatları ile tehdit edildiler ve böylesi adil olmayan ön seçime girdim. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım. Halkımızdan gelen yoğun talepler üzerine bağımsız aday olarak yola çıktım" dedi.
"Biz yola çıktıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel beni telefonla arayarak, adaylıktan çekilmem konusunda benden rica etti, ben de kendisine adaylıktan çekilmeyeceğimi çünkü benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim" diyen Serdar Türker, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün telefon etti ve 'akşam yemeğinde buluşalım, Ekrem başkanımız sizinle görüşmek istiyor' dedi. Ben bunu da kabul etmedim ve 'kendilerine selamlarımı iletin ben bir yola çıktım, benim yanımda Kırklareli halkı var, onları yarı yolda bırakmayacağımı' ifade ettim. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bana bir daire başkanlığı teklif edildi. Bunun yanında çok iyi maaş ve makam aracı, şoför teklif edildi. Önümüzdeki dönem istediğimiz yerden belediye başkanlığı ya da milletvekilliği yapma sözü verildi. Bunu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel teklif etti" şeklinde konuştu.
Türker, hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Politika › CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker'e teklif iddiası - Son Dakika
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