CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

CHP\'den Akın Gürlek\'in Adalet Bakanlığı\'na atanmasına ilk yorum
11.02.2026 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasına CHP'den ilk yorum geldi. Grup Başkanvekili Murat Emir "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Kabine'deki bu değişiklik geniş yankı uyandırırken CHP'den de atama kararına ilişkin ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Kaynak: ANKA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    NOOLDU ZORUNUZA MI GITTI HEYKELCILER REIS NE DERSE O O BIR DÜNYA LIDERI 62 85 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Heykel sana girip çıkan ne anlamdım? 0 0
    eser demir eser demir:
    Şuna cevap vermeyin kudursun hahahahhahahaha 0 0
    eser demir eser demir:
    Cevap vermeyin kudursun 0 0
  • VillaUmut VillaUmut:
    Amaan zaten fabrikalar aynı sadece boyut farkı var aralarında, boş verin:) 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman’ın annesi vefat etti Ergin Ataman'ın annesi vefat etti
İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti Kadın turistin son hareketine dikkat İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada
Belediye Başkanlarına Suçlama Belediye Başkanlarına Suçlama
Yürekleri ağza getiren anlar Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı
Ne yaptın sen Asensio Dün geceki hareketi ülkeyi salladı Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı

08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:14
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
06:51
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
06:41
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
06:05
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 08:37:58. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.