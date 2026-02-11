CHP\'den Akın Gürlek\'in Adalet Bakanlığı\'na atanmasına ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Kabine'deki bu değişiklik geniş yankı uyandırırken CHP'den de atama kararına ilişkin ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.