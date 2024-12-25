CHP'den Asgari Ücret Eleştirisi

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Halkı açlık ve yoksulluğa terk eden bu asgari ücreti kabul etmek mümkün değildir." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "iktidarın 'vatandaşı, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünü tutmadığını" öne sürdü.

Kiralardaki artışın yüzde 60'lara, vergilerdeki artışın ise yüzde 44'lere dayandığını anlatan Öztürkmen, bunlara karşılık, asgari ücrete yapılan zammın yüzde 30 olduğunu belirtti. Öztürkmen, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen net asgari ücretin, bazı sendikaların açıkladığı rakamların yanından bile geçmediğini söyledi.

CHP'li Öztürkmen, yeni asgari ücretle patronların sevindirildiğini savunarak, "Halkı açlık ve yoksulluğa terk eden bu asgari ücreti kabul etmek mümkün değildir." sözlerini sarf etti.

2025 yılının, vatandaşlar için çok zor geçeceğini dile getiren Öztürkmen, bu rakamla vatandaşın gün yüzü görmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Asgari ücretin alım gücünün, yılın ikinci ayında 20 bin liraya, yıl sonuna doğru 15 bin liraya kadar düşeceğini savunan Öztürkmen, "İktidarın ekonomideki tüm başarısızlığının faturası, ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize kesilmiştir. Devamı daha da sert gelecektir." şeklinde konuştu.