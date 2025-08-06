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Politika

CHP'den Komisyon Açıklamaları

CHP\'den Komisyon Açıklamaları
06.08.2025 15:50
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Murat Emir, terörle mücadele için kurulan komisyonda demokratik tutum vurguladı, şeffaf çalışma sözü verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısında ilişkin, "İyi başlanmıştır, umuyoruz ki bundan sonra da demokratik, çoğulcu tutum devam ettirilir, bizim de komisyona olması gerektiği gibi katkı vermemiz sağlanır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısını dün yaptığını anımsatarak, komisyonun nasıl çalışacağına yönelik tavırlarını açıkça ortaya koyduklarını söyledi.

Komisyon çalışmalarının "şeffaf, açık, halkın gözü önünde" olacağına dair söz verdiklerini aktaran Emir, şunları kaydetti:

"Taleplerimiz büyük oranda yaşama geçmiştir. Öncelikle komisyonun oluşumuyla ilgili, sonrasında gündemiyle ilgili, bütün partilerin gündeme katkı vereceği, gündeme ortak olacağı metne yazılmıştır. Bu komisyonun amacının Türkiye'de terörü bitirmek üzere atılacak adımları belirlemek ama aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi vermek olduğunu da oraya yazılı olarak geçirdik. Aynı şekilde 'şeffaf olacağız' demiştik, hiç kimse merak etmesin. Bütün çalışmalarımız tam tutanak altında ve yazılı basının takibinde olacak. Her şey, halkımızın göz önünde olacak. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak. Biz, üçte iki isterdik, beşte üç oldu ama burada sayılar önemli ama sayılardan daha önemli gerçekliklerdir."

Komisyona gelecek isimlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere komisyonun atacağı her adımda muhalefetin önerilerinin dikkate alınacağını aktaran Emir, bu konuda ortaklaşa çalışma yapılacağını söyledi.

Emir, komisyonun ilk toplantısına ilişkin, "İyi başlanmıştır, umuyoruz ki bundan sonra da demokratik, çoğulcu bir tutum devam ettirilir, bizim de komisyona olması gerektiği gibi katkı vermemiz sağlanır." dedi.

Murat Emir, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığına da 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in atanmasını eleştirdi.

"Kendisi uygun gördüğü adımı atacaktır"

Murat Emir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İYİ Parti komisyona katılmadı üye de vermedi. Tam sayıyı 51'e tamamlamak için AK Parti, CHP ve DEM'den birer üye isteneceği söyleniyor. Böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Emir, "Bu, Meclis Başkanımızın uhdesinde bir bölüm. Kendisi uygun gördüğü adımı atacaktır. Biz ilk gün ne söylediysek aynısını söylüyoruz, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla karar alınır, üye tam sayısı da 51'dir." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edilmesinin anımsatılması üzerine Emir, "Abdurrahman Tutdere'nin hiç gözaltına alınmaması gerekirdi. Hiç ev hapsine çarptırılmaması, hiç görevden alınmaması gerekirdi." diye konuştu. Emir, Tutdere'nin göreve iade edilmesinin isabetli olduğunu söyledi.

"Sahte diploma" soruşturmalarının sorulması üzerine Emir, bunun ulusal güvenlik krizi olduğunu dile getirdi.

Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını eleştiren Emir, "İçişleri Bakanlığı, 'soruşturmayı biz başlattık' der mi? Zaten sen başlatacaksın ama sen niye geç başlattın? Niye sorumluları ortaya koymuyorsun? Olayın büyüklüğünü niye ortaya koymuyorsun? Üç, beş kişi devletin en mahremine girmişse o halde başka istihbarat örgütleri nerelere girmiştir?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "ortak cumhurbaşkanı adayı" konusundaki açıklamasının sorulması üzerine Emir, cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve yenilik doğuracak durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Murat Emir, Demokrasi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

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