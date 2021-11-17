Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu

17.11.2021 19:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, esnafın yetiştirecek çırak bulamadığını belirterek,"Bu aslında çok tehlikeli bir durum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, esnafın yetiştirecek çırak bulamadığını belirterek,"Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Bu demektir ki Türkiye 20 yıl sonra girişimci bulamayacak." dedi.

Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyetiyle Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini dinleyen heyet, daha sonra Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile Ziraat Odası Başkanlığına ziyarette bulunuldu.

Öztrak, ESOB ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ekonomi modelinin iflas ettiğini savundu.

Borçla ekonominin şişirilerek büyütülüyormuş gibi yapıldığını ileri süren Öztrak, "Bu borcu da gidip betona yatır, şimdi de onun sıkıntısını çekiyoruz. Borçlanıyorsan eğer, önce malını satıp döviz kazanacağın kişiye ver. Bu sayede de geri borcu ödeyebilirsin. Öyle yapmadık biz, asfalta, tünele ve alışveriş merkezlerine yatırdık." dedi.

Öztrak, esnafın Türkiye'nin orta direği ve istikrarın sembolü olduğunu vurguladı.

Gençlerin artık esnaf olmayı istemediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Hepsi masa başında kravat takıp oturmak istiyor. Çırak bulamıyorsunuz, niye? Herkesi üniversite mezunu yaptık. Bu ülkede şu anda teknisyene verilen maaş, mühendise verilen maaştan fazla. Böyle bir şey olur mu? Oluyor. Çünkü denge bozuldu. O zaman şimdi daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sizler yetiştirecek çırak bulamıyorsunuz. Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Bu demektir ki Türkiye 20 yıl sonra girişimci bulamayacak. Bugün sanayici dediklerimizin çoğu sizin aranızdan çıkmadı mı? Sizin devamınız gelemeyince ne olacak? Ne yapacağız bu memlekete? Yerli, milli götürecek yabancılara vereceğiz öyle mi?"

Esnaf Bakanlığının kurulmasını öneren Öztrak, şöyle devam etti:

"Esnafa gerçek bir sicil affı çıkarın. Sicil affı çıkıyor ama bankaların kendi kredi kartları merkezleri var. Orada da herkesin geçmişte yediği kırmızı çizgiler duruyor. '1-2 çizik yemiş veya mücbir sebepten dolayı çizik yemiş esnafa kredi açmıyorsan eğer senin bundan dolayı cezai sorumluluğun vardır' dersek bu iş olur. O zaman sicil affı çalışır. Yoksa çalışmaz."

Buradaki programın ardından Öztrak ve heyet, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay'ı ziyaret ederek kentten ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Karahisar, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı 20:12 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü 19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Son Dakika Haberleri
20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
20:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık         
20:49
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı         
19:33
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 20:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement