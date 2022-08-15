Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne ait marketleri işaret ederek "İndirim uygulanacak" demesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

"SUÇ PERAKENDECİLERİN DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be! Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır."

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz kış "Kara Kış Fonu" çağrıları kapsamında zincir marketlerin yönetim kurulu başkanlarına yaptığı çağrı mektubunu da paylaşımına ekledi. Kılıçdaroğlu, yöneticilere gönderdiği 29 Kasım 2021 tarihli mektubunda; yağ, un, süt, şeker, yumurta, peynir, bulgur gibi temel gıda ürünlerinde zarar etmek pahasına zam yapmamalarını talep etmişti.