AK Parti'den o iddiaya yanıt geldi! Seçimler ve referandum aynı gün mü yapılacak? - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den o iddiaya yanıt geldi! Seçimler ve referandum aynı gün mü yapılacak?

26.10.2022 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık olarak, "Bu işi referandumla çözelim" çağrısının ardından kulislerde, "AK Parti, referandum ile seçimleri aynı gün yapmayı planlıyor?" iddiası dillendirilmeye başlandı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bunun takvimi başka bir takvimdir, seçim takvimi başka bir takvimdir. Biz burada iyi niyetle samimiyetle bu sürece destek arayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına "Anayasal düzeyde çözelim" diyerek karşılık vermişti. Bunun ardından bir konuşma daha yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti. Konuyla ilgili referandum alternatifinin gündeme gelmesi ise kulisleri hareketlendirdi. Bazı kaynaklar haziran ayında yapılması planlanan seçimlerle referandumun aynı tarihte yapılabileceği iddiasını ortaya attı.

"BUNUN TAKVİMİ BAŞKA SEÇİMİN TAKVİMİ BAŞKA"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, seçimlerle referandumun aynı gün yapılma olasılığına ilişkin, "Bu anayasa değişikliği ile seçim meselesini birbirinden ayrı konular olarak ele almak lazım. Takvim nasıl denk gelir referanduma gider mi inşallah referanduma gitmeden bu iş geçer ama referanduma giderse dediğim gibi milletin buraya çok büyük bir destek vereceği aşikardır. Bunun takvimi başka bir takvimdir seçim takvimi başka bir takvimdir. Biz burada iyi niyetle samimiyetle bu sürece destek arayacağız. Sürecin sonunda da inşallah Türkiye için tarihsel anlamda büyük zulümlerin izlerini taşıyan bu başörtüsü meselesi gündemden kalkmış olacaktır." dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK ADIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomi gündemine dair de konuşan Kurtulmuş, "Birincisi Türkiye'nin üretim kabiliyetini düşürmemek, ikincisi ise hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın alım gücüne yönelik tedbir almak. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi orta ve alt gelir gruplarına doğrudan destek manasındadır. Her alanda olabilecek her imkanla vatandaşımızın alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edecek. Asgari ücret de buna dahil. Bu istikamette devam edilecektir. Türkiye bu krizden tabiri caizse en az zararla çıkan sayılı ülkelerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den o iddiaya yanıt geldi! Seçimler ve referandum aynı gün mü yapılacak? - Son Dakika


Son Dakika
15:38 RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak
15:36 Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı
15:28 İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor
15:26 Dünyayı tedirgin eden nükleer tatbikatı resmen başlatan Putin'den ilk sözler: Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız
15:17 Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim
15:15 Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı
15:13 Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Destici'den milyonlarca EYT'liyi heyecanlandıran açıklama: İnşallah yılbaşından önce çıkıyor
14:58 Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
14:58 Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
13:19 Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı ilçede dere yatağına okul yapılıyor! Tartışmalar sonrası validen "teknik anlamda sıkıntı yok" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 15:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den o iddiaya yanıt geldi! Seçimler ve referandum aynı gün mü yapılacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement