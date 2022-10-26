AK Parti'den o iddiaya yanıt geldi! Seçimler ve referandum aynı gün mü yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına "Anayasal düzeyde çözelim" diyerek karşılık vermişti. Bunun ardından bir konuşma daha yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti. Konuyla ilgili referandum alternatifinin gündeme gelmesi ise kulisleri hareketlendirdi. Bazı kaynaklar haziran ayında yapılması planlanan seçimlerle referandumun aynı tarihte yapılabileceği iddiasını ortaya attı.

"BUNUN TAKVİMİ BAŞKA SEÇİMİN TAKVİMİ BAŞKA"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, seçimlerle referandumun aynı gün yapılma olasılığına ilişkin, "Bu anayasa değişikliği ile seçim meselesini birbirinden ayrı konular olarak ele almak lazım. Takvim nasıl denk gelir referanduma gider mi inşallah referanduma gitmeden bu iş geçer ama referanduma giderse dediğim gibi milletin buraya çok büyük bir destek vereceği aşikardır. Bunun takvimi başka bir takvimdir seçim takvimi başka bir takvimdir. Biz burada iyi niyetle samimiyetle bu sürece destek arayacağız. Sürecin sonunda da inşallah Türkiye için tarihsel anlamda büyük zulümlerin izlerini taşıyan bu başörtüsü meselesi gündemden kalkmış olacaktır." dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK ADIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomi gündemine dair de konuşan Kurtulmuş, "Birincisi Türkiye'nin üretim kabiliyetini düşürmemek, ikincisi ise hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın alım gücüne yönelik tedbir almak. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi orta ve alt gelir gruplarına doğrudan destek manasındadır. Her alanda olabilecek her imkanla vatandaşımızın alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edecek. Asgari ücret de buna dahil. Bu istikamette devam edilecektir. Türkiye bu krizden tabiri caizse en az zararla çıkan sayılı ülkelerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.