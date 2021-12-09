CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu bulunmadığını belirterek "Bütün sorunları çözülebilir, kapasitesi, yetişmiş insan gücü vardır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmada, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep ile olağanüstü çaba gösteren, tarih ve kültürüyle dikkati çeken bir şehir olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tarım, stratejik sektördür. Arabanız, buzdolabınız olmayabilir ama günde üç sefer yemek yeme zorundasınız, evlatlarınızın karnını doyurmak zorundasınız. Hayvanınız varsa hayvanınızın karnını doyurmak zorundasınız. Beslenmek zorundayız hepimiz. O nedenle tarım sadece Türkiye'de değil tüm dünyada stratejiktir ve bütün dünya başka bir ülkeye el avuç açmayayım diye tarıma, çiftçiye özel destek verir." diye konuştu.

Çiftçinin en büyük sorununun elektrik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetti.

"Faiz indirimleri"

Faiz indirimlerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sanayicinin, tüccarın faizi indi mi? Yok. Bir faiz kavgası gidiyor. Merkez Bankası'nın bankalara açtığı kredinin faizi inmiş, çiftçi, esnaf yararlanamadı. Faiz konusunda ciddi mücadele yapacaksan, Londra'daki tefecilerden para almayacaksın. Faiz konusunda iyi mücadele yapacaksan, kendi vatandaşından borçlanacaksan Türk Lirası olarak borçlanacaksın. Kendi vatandaşından dolar olarak borçlanıyorsun. Çiftçi elinde dolar tutmuyor ki devlete dolar verip kazansın. Dolar baronları veriyor, bir sürü faiz alıyor. Allah'ın izniyle bunların tamamını tereyağından kıl çeker gibi temizleyeceğim ve Türkiye'yi kurtaracağım. 84 milyonu, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etmek bize yakışmaz. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle çekip çıkacağız. Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaki bir siyaset anlayışını getirmek zorundayız."

Çiftçiye mazotun yata ve gemiye verilen fiyattan verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, yüksek maliyetler nedeniyle üretimde zorlanan çiftçinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

Partisinin ülkedeki sorunları çözmede kararlı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir, kapasitesi, yetişmiş insan gücü vardır. Sanayicisinin önüne engel çıkarmayın, vallahi dünyayı doyurur. Önünü görsün, baksın, nasıl olacak. 'İstikrar olsun yatırım yapayım.' diyor. İstikrar yok, esnaf malını satıyor, aynı malı alacak yerine koyacak parayı bulamıyor. Çünkü fiyatı ikiye katlanmış, istikrarı sağlayacağız." dedi.

Şanlıurfa'nın 13 milletvekili bulunduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, kentte partisinin bir milletvekili olduğunu, bunun içinde kendilerini kabahatli gördüklerini ve vekil sayılarını artırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.