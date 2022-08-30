CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız

30.08.2022 15:40

Twitter hesabından gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki zamanlarda provokasyon olacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Sakın sakın sakın kavga etmeyin" sözlerini sarf etti. CHP lideri uyarı mesajında "sakın" kelimesini 3 defa kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenerek, gelecek aylarda her türlü provokasyonun gerçekleşebileceği uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı! Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.

"BİRİLERİ ÇALSIN, ÇIRPSIN DİYE SİZLER BİRBİRİNİZE DÜŞMEYECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu ifadelerine şu şekilde devam etti; "Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır. Bu barışı korumak için Edirne'den Kars'a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız - Son Dakika
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