CHP Genel Başkanı Özel: "Milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'Vatandaşın, milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o' dedi. Özel, erken seçim olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

04.07.2024 00:13
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CHP Genel Başkanı Özel: "Milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Vatandaşın, milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o" dedi.

Özel, TBMM'de Nilüfer Özsoy'un cenaze törenine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik değerlendirmesine ilişkin soruya, "Erken seçim diye bir şey söz konusu değil, seçimlerin yenilenmesi ya Cumhurbaşkanı kararıyla olur, bir daha aday olamıyor ya da Meclis'te 360 milletvekili oyuyla olur. Geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Meclisin 360 milletvekili ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bizce yarın karar alalım, iki ay sonra erken seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirme o kadar isabetsizdir. 'Dört yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın.' Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, seçim yok diye en düşük emekli maaş 10 bin TL, geçen sene asgari ücrete üç ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla altı ay daha geçinsin diyor. Bugünkü 17 bin lira Ocak'taki 13 bin liraya denk geliyor, altı ay daha zam vermeyelim diyor. Böyle hesap olmaz. AK Partili, MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekçiler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar perişan durumda" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Biz hesabımızı, kitabımızı millete göre yapıyoruz. Biz Kocaeli Gebze'ye gidiyoruz, 100 bin kişi geliyor. 'Geçinebiliyor musunuz' diyoruz, 'geçinemiyoruz' diyorlar. 'Zam istiyor musunuz' diyoruz, 'istiyoruz' diyorlar. Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa, seçim olur. Ben demiyorum, meydanlar, 'seçim, seçim' diyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez durumda bıraktınız. Ben kendisiyle yaptığım görüşmede de bu dört ana başlığı söyledim. Çarelerini de söyledim. Bunun dışında ülkede demokrasi adına atılması gereken adımları da söyledim. Vatandaşın, milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o."

Özel, TÜİK verilerine ilişkin soruya, "Geçen sene öyle bir saçmaladınız ki enflasyon çok yüksekti, bu ay yine yüksek. Ama baz etkisiyle düşüş görülecek. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Vatandaş enflasyon artı olduğu sürece fiyatlar yükseliyor demektir" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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