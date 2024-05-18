CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs klibini paylaştı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'a atıfta bulunan klibe yönelik paylaşımına, "Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun'dan gelir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." notunu düştü.