CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen\'in elini öptü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 5 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü. Yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen,Eskişehir Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Toplantısında veda konuşması yaptı.

"KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM"

Büyükerşen, "Tarihe jübilesi yapılan bir büyükşehir belediye başkanı olarak geçeceğim için de ayrıca kendimi mutlu hissediyorum. Son sözüm, bu şehri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Şimdiden hoşçakalın, esen kalın." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ELİNİ ÖPTÜ

Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı toplantıda konuşmasıyla büyük alkış alan Yılmaz Büyükerşen sahneden inerken tebrikleri kabul etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de, Büyükerşen'in elini öptü ve ardından birbirine sarıldılar. Özel ve Büyükerşen'in samimi anları aradaki buzlar eridi yorumlarına neden oldu.

PARTİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

25 yıllık Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen geçtiğimiz günlerde partisini eleştirerek "Geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. 'Bu parti nasıl adam olacak?' diye düşünüp durmuşumdur. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var" ifadelerini kullanmıştı.