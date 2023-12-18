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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nu andı.
Özel, sosyal medya hesabından, "Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden Necip Hablemitoğlu'nu, suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nu anarak saygıyla andı - Son Dakika