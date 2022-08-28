CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir - Son Dakika
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CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir

28.08.2022 21:32
CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anket sonuçlarına göre Türkiye'de birinci partinin CHP olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AK Parti'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını iddia etmişti.

Türkiye seçim atmosferine girerken, siyasi partiler arasında da anket polemiği başladı. AK Parti cephesi, anketlerdeki oyunu az bulurken, CHP tarafı ise AK Parti'yi geçtiğini iddia ediyor. Zafer Partisi ve Memleket Partisi cephesinde ise anketlerde yer almama nedeniyle şikayet var.

ÖZKOÇ: CHP BİRİNCİ PARTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, yaptırdıkları son ankette birinci çıktıklarını paylaştı

KILIÇDAROĞLU: AK PARTİ'Yİ GEÇTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AK Parti'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını öne sürmüştü.

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SON DAKİKA: CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir - Son Dakika
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