CHP'li Özgür Özel'den 6'lı masada anlaşmazlık iddialarını kuvvetlendiren açıklama: Türbülans halindeyiz - Son Dakika
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CHP'li Özgür Özel'den 6'lı masada anlaşmazlık iddialarını kuvvetlendiren açıklama: Türbülans halindeyiz

31.12.2022 00:16

Katıldığı YouTube programında 6'lı masada türbülans halinin olduğunu ancak korkulacak bir şey olmadığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel'in, "Uçağa binen insanlar türbülans olunca korkmazlar. Çünkü türbülanstan önce türbülans uyarısı yapılır herkese. O yüzden de herkes buna göre önlemini alır" sözleri anlaşmazlık iddialarını güçlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçundan ceza alması, 6'lı masadaki kriz iddialarına yeni bir boyut kazandırdı. İmamoğlu'nun ceza aldığı günün akşamında İYİ Parti lideri Meral Akşener'le miting yapmasının CHP içinde rahatsızlık uyandırdığı, parti içine müdahale şeklinde yorumlandığı öne sürüldü.

CHP'Lİ ÖZEL KAFALARI KARIŞTIRDI

Enver Aysever'in Youtube programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masadaki kriz iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Masada problem olmadığını söyleyen Özel, sonrasında kullandığı ifadelerle kafaları karıştırdı.

"TÜRBÜLANSLAR OLABİLİR"

6'lı masada sorun değil türbülans halinin olduğunu belirten Özel, "Uçağa binen insanlar türbülans olunca korkmazlar. Çünkü türbülanstan önce türbülans uyarısı yapılır herkese. O yüzdende herkes buna göre önlemini alır. Bizim de durumumuz bu. Biz şu an söylüyoruz; endişe etmenize gerek yok türbülanslar olabilir." ifadelerini kullandı.

"BENİM GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY KILIÇDAROĞLU"

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de konuşan Özgür Özel, "Benim gönlümden yani Özgür Özel'in gönlünden geçen adayı sorarsanız, Kemal Kılıçdaroğlu aday derim ama kararı 6'lı masa verecek." dedi.

"HDP'Yİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İYİ Parti ve CHP gücünü nereden alıyorsa HDP de oradan alıyor. Bu partiyi yok saymayı, ötekileştirmeyi, bu partiyi şeytanlaştırmayı siyaseten değil salt demokratik olarak ve bizi bu koltuklara oturtan halk iradesini hafife almak olarak gördüğüm için hiç doğru bulmuyorum. Meclis'te benim için AK Parti, MHP ne kadar meşru muhatapsa HDP de o kadar meşru muhataptır. Biz bunu böyle görüyoruz, böyle götürüyoruz. İktidarın bizim daha önceden uzun süredir üstünde durduğumuz vaatleri yerine getiriyor olmasının muhalefet seçmeninde 'Acaba bu kadar yıl zulüm çektik, eziyet çektik, yokluk çektik şimdi yaptıkları bir iki tane olumlu işle acaba bunlar toparlar da seçimi yine kazanır mı' diye endişe duygusu var yine mi kalırlar diye. Bu tartışmalar içinde gidiyoruz."

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Son Dakika Politika CHP'li Özgür Özel'den 6'lı masada anlaşmazlık iddialarını kuvvetlendiren açıklama: Türbülans halindeyiz - Son Dakika


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