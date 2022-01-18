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CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Grup Toplantısı

18.01.2022 15:30

CHP Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Güneş tarlalarını kursunlar, elektriği bedava vereceğiz.

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Güneş tarlalarını kursunlar, elektriği bedava vereceğiz. Orada fabrikada kuracağız, işsizliği de önleyeceğiz. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda Şanlıurfa yapacağız"

"(Osman Kavala) Osman Kavala bin 541 gündür hapiste. Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güneş tarlalarını kursunlar, elektriği bedava vereceğiz. Orada fabrikada kuracağız, işsizliği de önleyeceğiz. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda Şanlıurfa yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gençlerin marş söylemelerine "İnanın çocuklar, motorlarımızı maviliklere süreceğiz beraber. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar, gençler özgürlüğü onlar daha çok istiyorlar. Çünkü onlar özgürlüğü tam tanıyamadı. Onlar motorları maviliklere sürsün diye elimizden geleni yapacağız" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam ettirilmesine ilişkin olarak, "Adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. İnsanlık tarihi, adalet tarihidir. Habil ile Kabil'den süren mücadeledir. Adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz, mahkemelerimiz var, uluslararası hukuku Anayasamıza koymuşuz. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını, adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala bin 541 gündür hapiste. Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin icraatlarından bahseden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarına talimat verdim, ellerinden gelen tüm fedakarlıkları gösteriyorlar. 187 bin aileye nakdi yardım, 780 bin aileye gıda, 767 bin aileye ısınma, 475 bin öğrenciye eğitim, 544 bin kişiye ulaşım, 29 bin ailenin faturası ödenmiş. Toplam 2 milyon 794 bin aileye yardım yapılmış, bir milyar 57 milyon lira" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, devletin deneme yanılma yöntemiyle yönetilmeye çalışıldığını iddia ederek, "Vatandaş sanıyor ki, Merkez Bankası'nda faiz düştü, bankalarda da faiz düştü. Devlet borçlanırken faiz düştü mü? 2 yıl vadeli devlet iç borçlanma tahvili yüzde 17'den yüzde 24'e çıktı. 5 yıllık tahvil yüzde 17'den yüzde 26'ya çıktı. Dolar cinsinden faiz yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkmış durumda. Bunun anlamı, gidiyorsun Merkez Bankası'ndan düşük faizli yüzde 14'ten alıyorsun, Hazine'ye yüzde 24'ten satıyorsun. Bu milletin sırtına yıkılıyor. İhtiyaç kredisi yüzde 23'ten yüzde 29'a çıkmış durumda, taşıt kredisi yüzde 21'den yüzde 26'ya, ticari kredi yüzde 21'den yüzde 24'e çıkmış vaziyette. Devleti deneme tahtasına çevirdikten sonra en büyük servet transferini yaparsanız yoksulluk artar. Toplam kamu borcunun yüzde 16'sı sabit faiz ile. Yüzde 66'sı dövize endeksli, yüzde 19'u da enflasyona endeksli" diye konuştu.

Şanlıurfa'da elektrik üretilmesine çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Her biri sözün alt yapısı mutlaka vardır. Urfa'ya söyleyeyim belediyeyi bize verdiğinizde yatırım miktarı bir milyar. Allah'ın verdiği güneşi elektriğe çevireceğiz. Buradan malı götürecek bir şey yok. Ama biz Şanlıurfalı çiftçilere sözümüz bir yere yazsınlar. Güneş tarlalarını kursunlar, elektriği bedava vereceğiz. Orada fabrikada kuracağız, işsizliği de önleyeceğiz. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda Şanlıurfa yapacağız" dedi.

CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Güneş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Toplantısı - Son Dakika


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