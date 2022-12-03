Aralarının açık olduğu iddia edilen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, kameralar önünde tokalaştı - Son Dakika
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Aralarının açık olduğu iddia edilen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, kameralar önünde tokalaştı

03.12.2022 14:59

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasının açık olduğu iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Kılıçdaroğlu'nun partisinin vizyon politikasını açıklayacağı tören öncesi salonda karşılaşan ikilinin tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak'ın da aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. "Siyaset üstü kurul" olarak tanımlanan ekip, para politikaları, büyüme ve istihdam üzerine çalışacak.

SÖYLENTİLERİN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Konuşmalar öncesi salona giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ayakta karşılandı. O sırada bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tokalaşması dikkat çekti.

İDDİALAR SES GETİRMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerini kullandığı öne sürülmüş; konunun sorulduğu İmamoğlu ise "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demişti.

Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz hafta CHP'li ilçe başkanlarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettiği etkinliğe katılmaması da İmamoğlu ile arasında gerginlik olduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

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SON DAKİKA: Aralarının açık olduğu iddia edilen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, kameralar önünde tokalaştı - Son Dakika
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