CHP Kadın Kolları, Ankara'nın ilçelerinde Aile Destekleri Sigortasını anlatacak - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'nın 13 ilçesini dolaşarak, CHP'nin projeleri arasında yer alan Aile Destekleri Sigortasını (ADS) anlatacaklarını bildirdi.

???????Nazlıaka, yazılı açıklamasında, CHP Kadın Kolları olarak aylardır ADS'yi anlatmak için kapı kapı dolaştıklarını dile getirdi.

"Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" sloganı ile hareket ettiklerini ifade eden Nazlıaka, yarından itibaren de Ankara'nın ilçelerine yoğunlaşacaklarını vurguladı.

Yarın Akyurt ve Pursaklar ilçelerinde yeni çalışma başlatacaklarını bildiren Nazlıaka, 18 Şubat'ta Şereflikoçhisar ve Evren, 19 Şubat'ta Bala ve Haymana, 22 Şubat'ta Kazan, 23 Şubat'ta Kalecik ve Çubuk, 24 Şubat'ta Güdül ve Ayaş, 25 Şubat'ta ise Nallıhan ve Beypazarı'na gideceklerini aktardı.

CHP'li Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizleri umudun elçileri tayin etti. Biz de 81 ilde ve 973 ilçedeki kadın kollarının örgütlü gücüyle yoksul mahalleleri tespit ettik. Pilot mahalleler belirledik. Ankara'da ilk olarak 13 ilçeye gideceğiz. Genel merkezimizde hazırlanan ADS tanıtım broşürlerini dağıtacağız ve yoksulluğun kader olmadığını herkese anlatacağız. İktidar, yoksulluğu yönetmek, biz ise yok etmek istiyoruz. Aile Destekleri Sigortası, kişinin doğumundan ölümüne kadar olan bütün yaşamını sosyal güvence altına alacak, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. ADS, yoksul ailelere sadece maddi değil, ayni destek de sağlayacak."