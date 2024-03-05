CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, 107 projesini tanıttı

Politika

CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olacağının altını çizen Kocagöz, "Kepez'de yaşayanın Kepez'le övünmesini, kendisini Antalyalı olarak görmesini istiyorum. Projelerimizin temelinde önce insan anlayışı yatar. Bu anlayışla Kepez'inizin kadını, erkeği, genci yaşlısı, çocuğu kısacası tüm bireyleri için birleştirici ve ulaşabilir, ulaşılabilir olmayı, adil çözümler sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz'ün önümüzdeki 5 yıllık süreçte hayata geçireceği projelerinin lansman toplantısını kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Lansman öncesi Kocagöz'ün özgeçmişi ve öğretmenlerinin düşüncelerinin yer aldığı bir kısa film katılımcılara izletildi.

Toplantının kendisi için sadece bir tanıtım toplantısı olmadığının altını çizen Kocagöz, çıktığı yeni yolda herkesle birlikte yürüyeceğini belirtti.

Gazetecilerin Antalya'nın nabzını tuttuğunun altını çizen Kocagöz, "Antalya'nın kanaat önderlerisiniz. Yaptığımız yanlışı da doğruyu da söyleyecek olan sizlersiniz. İnşallah Kepez Belediyesi'ni yönetme ehliyetini aldığımda sık sık bir araya gelip sizlere danışacağım. Uzun zamandır belediyeciliğin mutfağında çalışan bir kişiyim. Antalya'da, Kepez'de ve büyükşehir birçok hizmetlerim oldu. Her zaman halk için, her zaman Kepez ve Antalya için en iyisini yapmaya çalıştım. Öğrenmenin yaşı ve sonu yoktur. Ama en azından belediyeciliğin başkan olduktan sonra öğrenmeyeceğim, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Kepez'e yıllar boyunca hizmet ettim. İnsanını, mahallelerini, sokaklarını tanırım. Kepez'in fabrikasını da, gecekondusunu da bilirim Kepez'de bir tarafta sadece zengin turistin görebildiği mağazalar ultra modern seralar, en güzel hastaneler var. Diğer tarafta ise yağmur suyunun altında kalan sokaklar var. Diğer tarafta kışlık ayakkabısı olmayan iyi beslenemeyen çocuklar iki otobüs ve günlük temizliğine giden kadınlar geleceğe güvenle bakamayan sanayi kalfası, turizm işçisi ve üniversite öğrencileri var" diye konuştu.

"Dönüştürmeye talip olduk"

Kepez'de, 'Burası Antalya mı?' diye sorulabilecek birçok mahalle olduğunun altını çizen Kocagöz, "Bir şehri, bir ilçenin gelişmesi için, vitrin yerlerle değil, en yoksul yeni şartlarıyla ölçülür. Muratpaşa, Lara deyince aklınıza Kaleiçi, turizm, zenginlik gelir. Konyaaltı deyince aklınıza sahilimiz, denizimiz, turizm, zenginlik gelir. Kepez deyince akla 'işçi' gelir. Emekçi gelir. Yokluk gelir. Yoksulluk gelir. Sanki Antalya'nın arka bahçesi gelir. Kepez, buraya 3-54 kilometre uzaklıktadır. Bu toplantıyı Kepez'de yapamadık. Çünkü Kepez'de böyle yer yok. Maalesef yok. İşte biz bu durumu değiştirmeye ve dönüştürmeye talip olduk. Kepez'de yaşayanın Kepez'le övünmesini, kendisini Antalyalı olarak görmesini istiyorum. Projelerimizin temelinde önce insan anlayışı yatar. Bu anlayışla Kepez'inizin kadını, erkeği, genci yaşlısı, çocuğu kısacası tüm bireyleri için birleştirici ve ulaşabilir, ulaşılabilir olmayı, adil çözümler sunmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yoksulluğu yok etmek

Kocagöz, Kepez'in 68 mahallesinin her köşesinde yaşanan sorunlara yönelik, kalıcı, sürdürülebilir ve dönüştürücü projeler geliştirdiklerini kaydetti.

"Yokluğu yönetmeye değil, yoksulluğu yok etmeye" geldiklerinin altını çizen Kocagöz, "Umarım bir gün AŞ evleri açmak değil, o aşevlerini kapatmak bize nasip olur. Yoksulluğu yönetme modeli Atatürk Türkiye'sine, laik, sosyal hukuk devletine, çağdaş demokrasiye yakışmayan bir modeldir. Bu nedenle biz çarenin halkçı belediyecilik olduğunu, çağdaş, sosyal devlet modeli olduğunu herkese göstereceğiz. 31 Mart Seçimi halkçı belediyecilikle, rantlı belediyecilik arasındaki bir seçimdir. Yoksulluğu yok etme politikası ile yoksulluğu yönetme politikası arasındaki bir seçimdir. Seçim adaletle, adaletsizlik arasındaki bir seçimdir. İşte biz bu anlayışla artık gerçekten bir yerel demokrasi ve yerel kalkınma modeli gerçekleştirmek için bu yola çıktık. Bu hedefimizi hep birlikte başaracağız" dedi.

"Sermayem dostlarım"

"Biz neyi nasıl yapacağımızı çok çok iyi biliyoruz" diyen Kocagöz, "Bu dönem önceliğimiz Kepez'de halkın, halkımızın geçim derdine çare bulmak. Yani ekonomi olacaktır. Kepez'de tarım var, sanayi var. turizm zayıf, ticaret olması gerektiği yerde değil. Tarım, ticareti ve turizmi birlikte geliştirecek projelerle Kepez'in gelirini artıracağız. Bu çerçevede kendimize 7 başlık belirledik.

Kepez'in zenginleşmesi, Kepezi dayanışma ve huzur şehri yapmak, Kepez'i daha güzel daha yeşil ve çevreci modern şehir yapmak, yerel demokrasi önderi olmak, eğitim ve bilim şehri yapmak, spor şehri yapmak, sanat ve kültü şehri yapmak. Bunları süs olsun güzel görünsün diye söylediğimizi hedefler değildir. Bu yedi başlık Kepez'e yakışır proje değil vizyondur. Çağdaş ve modern bir şehir vizyonudur. Kepez markasını yeniden tanımlamak ve oluşturmaktan bahsediyorum. Antalya'nın geleceği yer geleceği Kepez'dir. Bunu başarmayı hedefliyorum. Önemli, olan makam ve mevki değil sonrasıdır. Benim seçim servetim sermayem dostlarımdır" açıklamalarında bulundu.

Projeler ve başlıkları

Zengin şehir Kepez; halk market, Kepkart emekli kart, aşevleri ve kent, lokantalar, geçici barınma evleri, turizm çalışanlarına sosyal konut, Kepez üretici dükkanları, fatura ödeme dayanışması, kozadan ipeğe sürdürülebilir ekoloji, şehir bostanları, bahçe market, çevre dostu seracılık, Kesme Çiçek İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çiçekçiliği Destekleme Merkezi, ekilemeyen alanlarda tarım, arıcılık faaliyetleri, ücretsiz veterinerlik hizmetleri, canlı hayvan borsası, Kamp Kepez Karavan Parkı, teleferik, eko turizm düzenlemesi, kırsalda sosyal yaşam, Duacı Eko Turizm Köyü, açık hava fotoğraf stüdyosu ve selfiepark, gece pazarı, E Kepez satış platformu, dijital pazar yeri, mahalle üretim atölyeleri, Kepez istihdam merkezi.

Sosyal dayanışma ve huzur şehri Kepez; her mahalleye kreş, kadın ve çocuk sığınma evi, yeni doğan desteği, üretici kadınlar markası, engelsiz yaşam ve otizm merkezi, engelsiz parklar, engelsiz mola, emekli kıraathaneleri, yaşlı bakım ve geriatri merkezi, aile yaşam merkezi, sosyal yaşam merkezi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti, uyuşturucu ile mücadele ve aile destek merkezi, taziye evleri, öğrenci lokantası, öğrenci konuk evi, Kepez gençlik yolu, öğrencilere internet paketi, öğrencilere sağlık taraması, çamaşır yıkama istasyonları.

Çevreci modern şehir Kepez; Kepez'de kentsel dönüşüm, kent meydanı, altyapı hizmetleri, tematik prestij caddeler, yeni parklar ve güvenli park düzenlemesi, tematik parklar, botanik parklar, ışıl ışıl Kepez, modern semt pazarları, bina yalıtımlarına öncülük, apartman yönetimi, ring Kepez, cadde ve sokak düzenlemesi, güvenli trafik eğitimi, sosyal binalar, ibadethane ve okul temizliği, çevre eğitim merkezi, geri dönüşüm atölyesi, yenilenebilir enerji tesisleri, bio briket, çöp ayrıştırma ve kompost projesi, tadilat molozları rehabilitasyonu, sokak canlarına doğal yaşam parkı, kısırlaştırma ve tedavi merkezi, hayvan ambulansı

Yerel demokrasi örneği Kepez; Halk meclisleri, hemşehri platformu.

Eğitim ve bilişim şehri Kepez; Kepez Mimar Sinan Akademisi, yabancı diller akademisi, aşçılık mutfak ve gastronomi, meslek akademisi, tarım enstitüsü, teknoloji geliştirme kampüsü, dijital eğitim merkezi, 'Kep-on'online eğitim merkezi, dijital platformlara içerik stüdyosu, Kepez tasarım atölyesi, Kepez Belediyesi Afet Takımı(KEPAT), ortak buluşma alanı oba, uzay kampı.

Spor şehri Kepez; Spor tesisleri ve yüzme havuzları, motor sporları yarış alanı, yağlı güreş spor merkezi, spor müsabakaları, Kepez spor akademisi, yürüyüş yolları, Duacı doğa sporları merkezi, kaya tırmanışı, bisiklet yolları, buz pateni pisti.

Kültür sanat şehri Kepez; Sahne Kepez, 100. Yıl dijital müze, çiçek çalıştayı ve festivali,zeytin çalıştayı ve festivali, Kepez gençlik festivali, el emeği festivali, yöreler ve lezzetler festivali.

Projelerin tanıtılmasının ardından Kocagöz, meclis üyesi adaylarıyla birlik beraberlik pozu verdi. - ANTALYA