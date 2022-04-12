CHP'li Adıgüzel: "Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir" - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel: "Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir"

12.04.2022 17:09
CHP'li Adıgüzel: "Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni spor yasa teklifinin, komisyondan çok az değişiklikle neredeyse aynı şekilde geçtiğini söyledi.

Kanun teklifinin beş temel konusuna itirazlarının olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Bir kere spora, aynı devlette olduğu gibi tek adamlık gelmektedir. Sporun yönetimi tamamen tek bir ele, Spor Bakanına toplanmaktadır. İkincisi, spora siyaset egemen olacaktır. Bugüne kadar zaten giderek artan siyasetin baskısı, bu yasayla beraber daha da belirginleşecek, işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir." diye konuştu.

Kanun teklifinde itiraz ettikleri diğer konuları da anlatan Adıgüzel, "Kulüplerimizin bir finansal denetime alınması, idari, mali disipline alınması konusunda herkes hemfikir. Biz de bu işte hemfikiriz ancak yöntem ve uygulama bu şekilde olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, son 30 yılda sporun daha fazla özerk ve bağımsız olması için birçok hükümetin yaptığı katkıların bu yasa teklifiyle kaybedileceğini savunarak, "Bunun bir devrim olması bekleniyordu. Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir. Nasıl 15 Temmuz darbe girişiminden sonra memleketteki ortamı kullanarak 20 Temmuz'da tek adamlığa giden sistem yerleştirildiyse, spor kulüplerinde mali disiplin, denetim beklentisini kullanarak 59 maddenin 58'ini kendine yontan ve buradan kendine yetki devşiren, tek adamlık yaratan bir sisteme gittiği için bunu da sporda 20 Temmuz darbesi olarak yorumluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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