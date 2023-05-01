CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bakan Bozdağ'a "şampanya" yanıtı: Senin nerelerde patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın! - Son Dakika
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CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bakan Bozdağ'a "şampanya" yanıtı: Senin nerelerde patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın!

01.05.2023 08:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine bir çıkış da CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, Bakan Bozdağ'a, "Senin nerelerde şampanya patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın!" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "seçim akşamı" açıklaması tartışma konusu oldu. Bakan Bozdağ, "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerini kullandı. Muhalefetten, Bozdağ'a üst üste tepkiler yükseldi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN OLAY SÖZLER

Bozdağ'a sert çıkan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Partisinin Anamur'da düzenlenen mitinginde kalabalığa seslenen Başarır, Bozdağ'a yönelik olay ifadeler kullandı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZSIN"

Başarır, "Ben bu meydanlarda şampanya içen görmedim. Ama Bekir Bozdağ, senin nerelerde şampanya patlattığını söylersem Urfa'da sokağa çıkamazsın!" dedi.

YORUMLAR (16)
  • Aydın Gökmenoğlu: Bir doğrunuz var genclik kollarınız süper Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: BUNU YAPMA ALİ BEY VARSA KANITIN KONUŞ ALGININ OEŞİNDE KOŞMAYIN BİLDİKLERİMİ ANLATSAM ANLAT TITANMI VAR YOOOK. AMA BOŞ LEJ İŞLER PEŞİNDESİNİZ Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
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