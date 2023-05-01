CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bakan Bozdağ'a "şampanya" yanıtı: Senin nerelerde patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "seçim akşamı" açıklaması tartışma konusu oldu. Bakan Bozdağ, "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerini kullandı. Muhalefetten, Bozdağ'a üst üste tepkiler yükseldi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN OLAY SÖZLER

Bozdağ'a sert çıkan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Partisinin Anamur'da düzenlenen mitinginde kalabalığa seslenen Başarır, Bozdağ'a yönelik olay ifadeler kullandı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZSIN"

Başarır, "Ben bu meydanlarda şampanya içen görmedim. Ama Bekir Bozdağ, senin nerelerde şampanya patlattığını söylersem Urfa'da sokağa çıkamazsın!" dedi.