CHP'li Aydın'dan, Meclis kürsüsünden zerzevatlı 'pahalılık' eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Aydın'dan, Meclis kürsüsünden zerzevatlı 'pahalılık' eleştirisi

06.04.2022 18:39
CHP'li Aydın'dan, Meclis kürsüsünden zerzevatlı 'pahalılık' eleştirisi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye marul, biber ve domates çıkarıp, hükümete pahalılık eleştirisinde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye marul, biber ve domates çıkarıp, hükümete pahalılık eleştirisinde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Genel Kurulu'nda hazine taşınmazları ve KDV'yle ilgili kanun teklifinin görüşmelerinde söz aldı. Elinde sebzelerle kürsüye gelen Aydın, sebze fiyatları üzerinden şu konuşmayı yaptı: " Barış Manço'nun çok güzel bir şarkısı vardı, 'Domates, biber, patlıcan' diye. Şimdi buradan alalım bakalım, domates Meclis'in karşısında. Salkım domates tanesi 4 lira 25 kuruş. Aynı parayla geçen yıl bir kilogram alıyordunuz. Kıl biber kilosu 80 lira. Altınla yarışıyor. Tek patlıcan kaç para; 5 lira 74 kuruş. Marul, şu gördüğünüz marul, 15 lira. Biz gelsek 1 lira yapacağız. Formül bizde, siz oradan çıkmışsınız 'Ekonomi tarihinin en iyi gününü yaşıyoruz' diyorsunuz. Gelin halk arasına karışın. Gelin belediyelerin iftarı için sıraya giren vatandaşların halini görün. Bu zulmün de pahalılığın da sonu geliyor."


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Cumhuriyet Halk Partisi, Domates, Bursa, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Aydın'dan, Meclis kürsüsünden zerzevatlı 'pahalılık' eleştirisi - Son Dakika


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