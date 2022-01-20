CHP'li Bankoğlu, öğrenci yurtlarının denetlenmediğini iddia etti - Son Dakika

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, öğrenci yurtlarının denetlenmediğini savunarak, "Denetim devletin asli sorumluluğudur. Asıl sorunun kafasını kuma gömen iktidar olduğunun hepimiz farkındayız." dedi.

Bankoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarikat ve cemaatlere ait yurtlar ile evlerde son yıllarda meydana gelen olayların, herkesin içini sızlattığını söyledi.

Haberlere yansıyan vakaların buz dağının görünen kısmı olduğunu belirten Bankoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Enes Kara'nın bir cemaat evinde yaşadığı baskılara dayanamayarak yaşamına son vermesi de vicdanımızın kabul edemediği yüzlerce örnekten birisi. Tüm bunlar karşısında hükümet ne yapıyor? Haberlere yayın yasağı getiriyor." diye konuştu.

Yurtlardaki çeşitli baskıların, bilinen bir gerçek olduğunu dile getiren Bankoğlu, yurtların denetlenmediğini, Türkiye'de cemaat ve tarikatlarla bağlantılı kaç yurt olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Bankoğlu, "Denetim devletin asli sorumluluğudur. Asıl sorunun, kafasını kuma gömen, sanki gençleri buralara mecbur etmek ister gibi devlet yurtlarını yeterli seviyeye getirmeyen, türlü türlü cemaatlere ülke geleceğini teslim eden iktidar olduğunun hepimiz farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.