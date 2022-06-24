CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış

24.06.2022 01:00

Marmaris'te yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine, Oktay için "Çöp arabasına baksın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ederken gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

"KONTROL ALTINA ALINDI CÜMLESİNİ SÖYLEMEK RİSKLİ"

Bakan Soylu, Muğla Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var" dedi.

"GAYET MÜDAHALE EDİLİYOR"

Bakan Soylu, orman yangınının sürdüğünü kaydederek, "Sayın bakanımız da burada, Tarım Bakanımız… Gayet müdahale ediliyor. Bu tip yangınlar tam sönmeden 'kontrol altına alındı' cümlesini söylemek risklidir. Çünkü rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var. Onun için tamamen sönmesi sonrasında söylenebilir" diye konuştu.

"ÇÖP ARABASINA BAKSIN"

Bakan Soylu'ya "CHP'li belediye başkanının 'Gece görüşlü helikopterler envanterde yok' açıklaması var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bakan Soylu, "Hangi CHP'li belediye başkanı?" diye sordu. Gazeteci ise "Marmaris Belediye Başkanı" karşılığını vermesi üzerine Bakan Soylu, "Çöp arabasına baksın" cevabını verdi.

MEHMET OKTAY NE DEMİŞTİ?

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'yu kızdıran CHP'li Belediye Başkanı sorusu: Çöp arabasına baksın
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Mehmet Oktay, Marmaris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkanın 'Gece görüşlü helikopterler envanterde yok' sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 01:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement