CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanları Bakırköy\'de Buluştu

Politika

Mehmet ALA/ İSTANBUL CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Bakırköy'de bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizler, kendi aramızda kurduğumuz bu iletişim ve iş birliğini, samimiyetle talep eden farklı partilerden belediye başkanlarıyla da kurmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programda buluştu. Zeybek ve İmamoğlu, Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı kampüsünde basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesinde, basın açıklaması yaptı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yer aldı.

"TOPLUMA BORCUMUZ OLDUĞUNUN FARKINDA KİŞİLERİZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, kendilerini zafere taşıyan kesime borçlu olduklarını belirterek, "2019 seçimlerinden kısa bir süre sonra tarihimizin en zor dönemlerinden birine, pandemi dönemine girmiştik. Büyük bir dayanışmanın örgütlenmesi gerekiyordu. Zamanın şartları, bizi 'refah belediyeciliği'nden çok, 'dayanışma belediyeciliği' yapmaya mecbur bıraktı. Şimdi de tarihimizin en ağır ekonomik krizlerinden birisiyle, milletçe yüzleşiyoruz. Nüfusun neredeyse yarısının gelirinin, açlık sınırına gerilediği bir dönemdeyiz. Ekonomik krizin müsebbibi olan merkezi idare, krizin maliyetini de toplumun orta ve orta alt gelir gruplarına çıkarmak üzere bir program uygulamakta. Toplumun en üst gelir grubunda yer alan yüzde 20'lik kesim dışında her aile, her hane yoksullaşmadan ne yazık ki nasibini en derin şekilde alıyor ve yaşıyor. Yeni yoksullaşan orta sınıfların büyük çoğunluğu, bizim yönettiğimiz büyükşehirlerde, metropollerde yaşıyor. Bizi yerel seçimlerde zafere taşıyanlar, tam da bu kesimlerdir. Şimdi bütün vatandaşlar olduğu gibi, özellikler bu kesime borcumuz olduğunun farkında kişileriz, yönetimleriz. 2019 sonrasında ortaya koyduğumuz dayanışma belediyeciliğinin deneyimiyle, bilgisiyle, birikimiyle, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamından da en yaratıcı yolları bulacağımızdan ve vatandaşlarımıza çok özel hizmetler sunacağımızdan eminim" dedi.

"FARKLI PARTİLERİN İŞ BİRLİKLERİNE HAZIRIZ"

Diğer partilerin belediye başkanlarını iş birliğine davet eden İmamoğlu, "Hiçbir belediyemizin diğerlerinden daha az başarılı olmasını asla kabullenemeyiz, kabullenmeyeceğiz. Amacımız, bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasıdır. Bizler, kendi aramızda kurduğumuz bu iletişim ve iş birliğini, samimiyetle talep eden farklı partilerden belediye başkanlarıyla da kurmaya hazır olduğumuzu ve hatta kurduğumuzu ve buna karşı duran bazı reflekslere dönük de en sıcak ilgimizle, en samimi dayanışmamızla devam edeceğimizi ve ısrar edeceğimizi belirtmek isterim ve buradan çağrı yapmak isterim. Biz öyle bir anlayışın, böyle bir kültürün içinden geliyoruz. Siyasetin asla kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı sayfasında olmayacağımızı buradan tekrar beyan ediyoruz" diye konuştu.

KÖYLERDE YAŞAYAN YURTTAŞLARA DESTEK PROJESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, köylerde yaşayan vatandaşları üretime teşvik ettiklerini vurgulayarak, "Halkçı ve toplumcu yönetim anlayışımızın içine, sayın başkanımızın ifade ettiği biçimiyle, 'refah belediyeciliğini' ve 'kalkınma belediyeciliğini' de ilave ederek, şimdi artık sadece büyük şehirlerde yaşayan nüfusu değil, aynı zamanda iktidarın, özellikle de son 20 yıl içinde uyguladıkları yanlış ekonomik politikalar sebebiyle; köyünden, tarımdan, üretimden koparılmış ve giderek üretmeyen toplumlar yerine, artık bütün büyükşehir belediyelerimizin ortak bir sorumluluk alanı olarak da üretimi desteklemek ve köylerde yaşayan yurttaşlarımızın gübre desteği, tohum desteği, hibe desteği, yakıt desteği gibi pek çok konuyla ilişkin de ortaya koydukları projelerle, yeni bir kalkınma belediyeciliğini de başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ HALK KART'I TANITTI

Zeybek, ekonomide politika değişikliğine gidileceğinden söz ederek, "Büyük kentlerde yaşayan ve yeni açıklanan fiyatlarla da 10-12 bin lira emekli maaşıyla yaşamak zorunda kalacak olan geniş kitlelerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi imkansızdır. O nedenle üretimden başlayarak büyükşehirlerdeki yoksul ve alt gelirli grupların yaşam standardının yükseltilmesi de bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Sayın Genel Başkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı biçimiyle, 'Emekli Halk Kart' uygulamasıyla da artık bu iktidar tarafından, gerçekten açlık sınırının altında ücretle yaşamaya mahkum edilmiş olan, şehirlerimizde yaşayan milyonlarca emeklinin en çok ihtiyaç duyan kesimleriyle bir ortak çalışmayı beraberce yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Son zamanlarda, başta Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalardan da görüyoruz ki; ülkedeki yanlış ekonomik politikaların acısını çıkarmak için emekliler, çalışanlar, ücretliler ve geniş halk kesimleri üzerine, yeni vergilerle, bütçe açıklarının kapatılmasıyla ilgili bir politika değişikliğine gidileceği apaçıktır" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK POLİTİKANIN BEDELİNİ BELEDİYELER ÖDÜYOR"

Zeybek, belediyelerin uğradığı gelir kesintilerine değinerek, "En çok kamusal hizmeti yapacak olan belediyelerin, özellikle de devraldığımız belediyelerin ağır borç yüklerini için hızlı bir biçimiyle tahsilata girişilir olmasını anlamak mümkün değildir. İşte tam da bu dönemde, ekonomik krizin toplum tarafından en geniş biçimde hissedildiği bu dönemde, en çok sokakta, mahallede, kentlerimizde insanların yanında olan belediyecilerin gelir kaynakları üzerinden kesintilerin oranının, yasal sınırların üzerinde dediğimiz yüzde 40'lar seviyesine çekiliyor olmasını anlamak mümkün değildir. O nedenle, iktidarın yanlış uyguladığı ekonomik politikaların bedelini, belediyelerin İller Bankası'ndan ya da diğer kaynaklardan gelen gelirlerinden kesinti yaparak gidermeye çalışmasını da anlamak mümkün değildir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasının ardından belediye başkanlarına İPA Yerleşkesi hakkında bilgi verdi.