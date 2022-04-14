CHP'li Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin" - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin"

14.04.2022 11:30
CHP'li Gaytancıoğlu: "Ayçiçeği üretim alanları genişletilsin"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon ton zeytinyağı üretildiğini ancak ihtiyacın 3 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

"Bu açık nasıl kapanacak?" sorusunu yönelten Gaytancıoğlu, "Çiftçilerimiz ayçiçeği ekimine başladı. Her şeye zam geldi. Hükümet ise günü kurtarmaya çalışıyor. Ayçiçeği ekim alanlarında bir artış yok. 3 milyon ton ayçiçeği yağı üretmemiz lazım ama bir adım atılmıyor. Tarım Bakanı, dört ilde daha ayçiçeği ekimi yapılacağını söyledi ancak bu yetmez. Hükümetin büyük düşünmesi lazım. Ayçiçeği yağında ihtiyaç olan 3 milyon tona ulaşmak için ayçiçeği üretim alanlarının genişletilmesi gerekir. Çiftçilere mazot ve gübre desteğinin verilmesi gerekir." diye konuştu.

Gaytancıoğlu, hayvancılık alanında da ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek önlem alınmaması durumunda canlı hayvan, süt ve et ithalatı yapılmak zorunda kalınacağını savundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Okan Gaytancıoğlu, Milletvekili, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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