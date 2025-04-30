CHP'li Kaya'dan Sağlık Talepleri

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki sağlık hizmetleri ve vatandaşların taleplerine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü bildirdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın sağlık ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini Memişoğlu'na aktardığını söyledi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yetersiz kaldığını ileri süren Kaya, Serik ve Anamur arasında tam teşekküllü ikinci bir devlet hastanesine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Kaya, "Batı Antalya'daki ilçelerimizin merkezi bir konumunda tam teşekküllü bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini de paylaştım." dedi.