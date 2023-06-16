CHP'li Özel geri adım attı: Bugün için bir adaylık ilanım yoktur - Son Dakika
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CHP'li Özel geri adım attı: Bugün için bir adaylık ilanım yoktur

16.06.2023 20:19

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, Şanlıurfa'da bir medresede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocukla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, ayrıca CHP'den istifa eden eski Milletvekili Abdüllatif Şener'in açıklamaları hakkında da konuşarak, 'Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var' dedi. Özel, adaylık konusunda ise 'Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem' açıklamasını yaptı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden istediği sonucu alamayan CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Parti içinde istifa sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu ise gidecek gibi durmuyor.

İMAMOĞLU VE ÖZEL İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel geliyor. İmamoğlu net bir şekilde "değişim" mesajı verirken, Özel ise geçtiğimiz günlerde "Ben de varım" diyerek adaylığını ilan etmişti. "Aday mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, "Adayım, hazırım" demişti.

ADAYLIĞINI İLAN EDEN ÖZEL GERİ ADIM ATTI

Ancak aradan 3 gün geçmesinin ardından Özel geri adım attı. Meclis'te bir açıklama yapan Özel, "Ben daha önce de ifade ettim. CHP için en doğru kararı vermek zorundayız. Kişisel kararların bir önemi yok. Bana sordular, 'aday mısınız?' diye. 'Genel Başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım' dedim. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP'li Özel geri adım attı: Bugün için bir adaylık ilanım yoktur - Son Dakika


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