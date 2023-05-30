CHP'de genel başkanlık krizi mi var? Yanıt bu kez parti içinden geldi

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İSTİFA SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Yenilginin ardından Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefinde yer alırken, bazı siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini savundu. Kulisle bu iddialarla çalkalanırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili kaydını yaptıktan sonra TBMM'de açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETTİ"

Özel, "Partide genel başkanlık sorunu var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."