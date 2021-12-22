CHP'li Sarıbal: "Katliamla yüzleşmezsek Maraş'ın acısı ve hüznü hiçbir zaman son bulmayacak" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Katliamla yüzleşmezsek Maraş'ın acısı ve hüznü hiçbir zaman son bulmayacak." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş olaylarına ilişkin anekdotlar anlattı. Olaylar sırasında resmi verilere göre 120, görgü tanıklarına göre 150 kişinin katledildiğini belirten Sarıbal, katliamın ardından solcu ve Alevi vatandaşların evlerini terk ettiklerini ve şehirdeki nüfus yapısının değiştiğini ifade etti.

"Katliamla yüzleşmezsek Maraş'ın acısı ve hüznü hiçbir zaman son bulmayacak." diyen Sarıbal, cumartesi günü Kahramanmaraş'ta cemevinde bir anma etkinliği gerçekleştirileceğini belirtti. Anma etkinliklerinde güvenlik önlemleri alındığını ifade eden Sarıbal, "O dönemde bu kolluk kuvvetleri neredeydi? Bu tedbirlerin milyonda biri alınsaydı bu insanlar toprağa düşmeyecekti." diye konuştu.

Sarıbal, üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen bu olaylara ilişkin bilgilerin "devlet sırrı" olarak nitelendirilerek açıklanmadığını anlatarak "Aradan geçen yıllar sonra tek bir ceza çeken yok, herkes serbest." dedi.