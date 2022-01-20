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CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması

20.01.2022 13:42
CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüzde yaklaşan erken yerel seçim beklentisinden dolayı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 1 yıl ertelendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüzde yaklaşan erken yerel seçim beklentisinden dolayı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 1 yıl ertelendi." dedi.

Partisinin Kırklareli il başkanlığını ziyaret eden Torun, her gittikleri il ve ilçede muhtarlarla bir araya geldiklerini ve sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP olarak 84 maddelik Muhtarlar Yasası'nı hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'nin bu hamlesi karşısında bir hamle yaparak, dün muhtarların aylıklarını artırdığını ileri süren Torun, "Bütün muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ama bilinsin ki bugün eğer meclise verdiğimiz Muhtarlık Yasası, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu ile eğer kabul edilmezse iktidarımızda mutlaka Muhtarlık Yasası'nı çıkaracağız. Sadece onların gelir olarak değil, yetki ve sorumluluk olarak da daha fazla etkin hizmet vermelerinin önünü açacağız, muhtarlarımızın gerçek kurumsal yapısını ortaya koyacağız." diye konuştu.

Parti kurultayı erken seçim beklentisi nedeniyle ertelendi

Bir gazetecinin, "Kurultay süreci neden ertelendi" sorusu üzerine Torun, kurultayın, Parti Meclisinin bilgisi dahilinde 1 yıl ertelendiğini anımsattı.

Bunun nedeninin, bu yıl içinde beklenen erken seçim olduğuna dikkati çeken Torun, şöyle devam etti:

"Bizim şu an böyle bir kongre takvimini başlattığımızda hepimiz biliyoruz ki içe yönelik bir mücadele başlayacak. Parti içerisinde bir rekabet olacak, biz şu anda gerçekten sahadayız.

Bu motivasyonu da devam ettirmek zorundayız. Önümüzde zorlu bir süreç var, biz bu iktidarı ortadan kaldıracaksak hep birlikte güçlerimizi birleştirmek durumundayız. Önümüzde yaklaşan erken yerel seçim beklentisinden dolayı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 1 yıl ertelendi. Zaten tüzüğümüzde var."

Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanması

Bir gazetecinin, "Bilecik Belediye Başkanı danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna ise Torun, "Şu anda soruşturması devam ediyor. Soruşturma belli olduktan sonra zaten gerçekler ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

Torun, konuşmasının ardından partisine üye olanlara rozet taktı.

CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması
CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması
CHP'li Torun, partisinin Kırklareli il başkanlığında konuştu Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Yerel Seçim, Kırklareli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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