CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu

Geniş Video İzle

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştiren TBMM Genel Kurulu gergin başladı. CHP grubu sıralara üzerinde İmamoğlu'nun fotoğrafı olan dövizler yerleştirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in CHP'nin eylemlerine yönelik sözlerinin ardından başlayan gerginlik sonrasında CHP grubu tarafından sloganlar atıldı.

25.03.2025 17:06  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gergin başladı. CHP grubu, İmamoğlu'nun fotoğraflarının ve 'yılgınlık yok', 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılarının yer aldığı dövizleri sıralarına koydu.

CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu

AK PARTİLİ YÜKSEL KONUŞTU, TANSİYON YÜKSELDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in gündem dışı söz alarak İmamoğlu'na yönelik pek çok ilde gerçekleşen eylemleri 'kanunsuz' olarak nitelendirmesi üzerine gerginlik yaşandı, CHP'li vekiller sıralara vurarak tepki gösterdi. Yüksel konuşmasında, "Türkiye, hukuk kurallarına göre yönetilen demokratik bir devlettir. Devletin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı demokrasimizin temel direklerinden biridir. Demokratik ve barışçıl bir protesto haktır. Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesine sebebiyet vermek milli güvenliği, kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunmak Dünyanın hiçbir yerinde hukuk düzeninin izin vereceği bir şey değildir" dedi.

YÜKSEL'DEN YAVAŞ'IN 'PAMUK ŞEKER' TEPKİ: SORUMSUZ VE ŞUURSUZ BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ

Yüksel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki göstererek, "Tüm vandallıklara göz yumup polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtmasından rahatsız olmak basiretsiz, sorumsuz ve şuursuz bir muhalefet örneğidir" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE: TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ BİR HAKTIR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi: "Bugün biz burada çok daha basiretsiz konuşmalara hazırlanmıştık ama Cüneyt Bey'den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Bir defa şu yalanları tekrar etmeyin; toplumsal muhalefet ayağa kalktı 19 Mart darbesine karşı. Siz halktan korktuğunuz için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama başaramazsınız, her zaman yaptığınız gibi. Bu olaylarda da camide bir hadsizlik olmadı olsaydı ilk biz müdahale ederdik. Bunları önlemesi gereken güvenlik güçleridir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bir haktır sonra mahkemelere gidiyor 'kamu düzenini başka türlü koruyamıyordunuz' diye."

CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu

AKBAŞOĞLU: BUNLAR YARGI İLE CHP ARASINDA OLAN MESELELERDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bunlar yargı ile CHP arasında olan meselelerdir. CHP'nin içinden belediye meclis üyeleri, parti üyelerinin şikayetlerinin sonucu ortaya konulan bilgi ve belge ile başlatılan süreçlerin yaşanıldığı bir hadisedir" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER SLOGAN ATTI

Bunun üzerine CHP milletvekilleri 'Darbeye hayır', 'Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' şeklinde slogan attılar. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi.

CHP\'li vekillerden Meclis\'te \'İmamoğlu\' protestosu
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Yüksel, Milletvekili, Politika, İstanbul, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ates null:
    İhbar eden kendi partilileriniz,çalan çırpan kendi partilileriniz.Yoktur diye karşı bir belge,ispat sunamıyorsunuz.İşiniz gücünüz halkı gaza ve galeyana getirip haksızken ülkede kaos çıkarmak. 48 17 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    gerçekten bu Ekrem caldiysa bukadar parayı idam etseler ben çaldım demez bu sokatakiler taşkınlık yapıp gözaltı na alınıyor kendi sicilerini boştan yere yakıyorlar değmez 44 17 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    helal olsun ...Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, olmayacaktır... reisleri bilalin senin benim paramla çaldıkları gemicikleriyle ayakkabı kutularıyla kaçacak delik arayacaklar..kendi pimini kendileri çektiler.halkın söylemi onun umrunda bile değil . adam canının istediğini yapıyor 20 34 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    millet hırsızına bu kadar sahip çıkıyor biz dünya liderimizi yeri geliyor eleştiriyoruz çok nankörüz maalesef 35 18 Yanıtla
  • 768107:
    akp ye oy moy yok artik 13 27 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tam ekremin istediği gibi blr senaryo 23 9 Yanıtla
  • Osman A:
    Bunlar yüzsüzlüğün vücut bulmuş hali. 23 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    ekremin as 15 14 Yanıtla
  • Szka788304:
    ne imamoğlu imiş arkadaş ya adam hırsızlık ve yolsuzluk tan tutuklu devlet hata yapmaz o savcı ve hakimler kim bilir hangi partili bu chp yi anlayamıyorum ne yapmaya çalışıyorlar 23 6 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Allah Allah hayret 13 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:20:45. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li vekillerden Meclis'te 'İmamoğlu' protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement