CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Hasan Fehmi Güneş'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Hasan Fehmi Güneş'in ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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