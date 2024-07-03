CHP Milletvekili Gürer: Hükümet, çiftçilere yeterli desteği vermiyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Hükümet, çiftçilere yeterli desteği vermiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretim yapabilmesi için hükümetin gerekli desteği vermediğini söyledi. Gürer, tarım politikalarını eleştirerek, çiftçilerin sorunlarının görmezden gelindiğini ve bilgilerin çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasının gıda güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti. Gürer ayrıca, Tarım Kanunu'nun uygulanmadığını ve çiftçilere verilmesi gereken desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti.

03.07.2024 12:25
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretim yapabilmesi için hükümetin gerekli desteği vermediğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Tarımın stratejik bir alan olduğunu ifade eden Gürer, "21 üründe arz açığı olan ülkemiz için üretenler, çiftçiler ve besicilerin sorunlarını yok saymak ve bilgileri çarpıtarak kamuoyuna sunmak gıda geleceği açısından risk yaratır." dedi.

CHP'li Gürer, Tarım Kanunu'nun uygulanmadığını öne sürerek, kanunun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bu yıl milli gelirin yüzde 1'inin 411 milyar liraya karşılık geldiğini anımsatan Gürer, "Çiftçiye 91,5 milyar lira destek veriliyor. Bu desteklerin çiftçi için iyi destek olduğu ifade ediliyor. Çıkarılan kanun uygulanmıyor." diye konuştu.

Gürer, çiftçiye verilecek mazot desteğinin de 16 milyar lira olduğuna işaret ederek, "16 milyarlık destek veriyorsunuz. 43 milyar liralık vergi alıyorsunuz. Bu nasıl destek? Verdiğiniz desteğin üç katını vergi olarak çiftçiden geri alıyorsunuz. Ayrıca tarım kesimine verilen destek mutlaka hasat öncesi ekim yapan çiftçiye verilsin ki çiftçiye faydası olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Gürer, şunları kaydetti:

"Bağ-kur ve işçi emeklileri bu durumda yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi yüzde 19,31'lik bir maaş artışı ile karşılaşacaklar. Memurlar, işçiler ve emekliler için bu ücret yoksulluk sınırının altında olduğu gibi özellikle emekliler için açlık sınırının altındadır. Türkiye'deki gerçek enflasyona göre eğer değerlendirme yapılmış olsa bugün 20 bin liranın altında hiçbir ücretin kalmaması gerekir. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalı. Asgari ücret mutlak suretle yeniden ele alınıp düzenlenmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Hükümet, çiftçilere yeterli desteği vermiyor - Son Dakika

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