CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunlarına çözüm köpek cinayeti değil - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunlarına çözüm köpek cinayeti değil

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların çözümünün sahiplendirme, toplama, kısırlaştırma, üretim ve ticaretin engellenmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Sarıbal, sahipsiz köpeklerin toplanıp öldürülmesinin sorunları çözmeyeceğini ve bunun vicdansızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

17.07.2024 14:23
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları çözmenin; sahiplendirme, toplama, kısırlaştırma, üretim ve ticaretinin engellenmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.

Sahipsiz köpeklere yönelik toplama, aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerinin ardından sahiplendirme yapılması gerektiğini aktaran Sarıbal, AK Parti iktidarlarının bu sorumlulukların hiçbirini yerine getirmediğini ve çaba sarf etmediğini savundu.

Sahipsiz köpekler nedeniyle kuduz salgını ve insanlara saldırmaları konusunda bir sorun olduğunu kabul ettiklerini ifade eden Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizim için üzüntü verici ama tüm bu sorunları gidermenin yöntemi köpek cinayeti değildir. Bu yasayla açık bir şekilde köpek cinayeti sağlanacak. Sorunların çözümü bu yasa değil. Bu yasanın geri çekilmesi, var olan sorunların masaya gerçekçi bir şekilde yatırılması ve bunların çözümlerinin birlikte hayata geçirilmesi konusunda netiz. Daha önceki yasada var olanların hiçbiri yerine getirilmemiş. Sorunlar var ama bu sorunların bitirilme yöntemi hayvanları toplayıp öldürmek değildir. Böyle bir vicdansızlığın ortağı olmak çok zor. Sorunları çözmenin yolu, sahiplendirme, toplama, kısırlaştırma ve yerine bırakma, üretim, ithalat ve ticaretinin engellenmesidir."

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine değinen Sarıbal, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücrete kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ücret açlık, sefalet ücretidir. 12 bin 500 liranın hiç kimseye bir faydası yok. Bu, onur kırıcı bir ücrettir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunlarına çözüm köpek cinayeti değil - Son Dakika

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