CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Enflasyon Vatandaşları Ekonomik Krize Sürüklüyor

Politika

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon oranlarının vatandaşın ağır bir ekonomik kriz altında kalmasına neden olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Memurlara en fazla yüzde 25 civarında bir zam yapılabileceğini ifade eden Tanrıkulu, "Yüzde 60'tan daha fazla kiralara zam gelecek. Ancak memur ve emekli maaşlarına gelebilecek zam oranı ise en fazla yüzde 25. Bu oranlar vatandaşların ağır ekonomik kriz altında inlemesine neden olmaktadır. Emekli aylığının, asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

1 Temmuz itibarıyla elektrik zammının da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Tanrıkulu, elektrik zammının tarımsal sulamada uygulanmaması noktasında hükümete çağrıda bulundu.

Tanrıkulu, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlardaki zararların telafisi ile belediyelerdeki kayyum düzenlemesinin sonlandırılmasına ilişkin hazırladığı iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi.