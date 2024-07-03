CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Enflasyon Vatandaşları Ekonomik Krize Sürüklüyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Enflasyon Vatandaşları Ekonomik Krize Sürüklüyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonun vatandaşların ağır bir ekonomik kriz altında kalmasına neden olduğunu belirtti. Tanrıkulu, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının yetersiz olduğunu ve emekli aylığı ile asgari ücretin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, elektrik zammının tarımsal sulamada uygulanmaması ve Diyarbakır ve Mardin'deki yangın zararlarının telafisi ile belediyelerdeki kayyum düzenlemesinin sonlandırılması için kanun teklifleri sunduğunu açıkladı.

03.07.2024 11:55
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, enflasyon oranlarının vatandaşın ağır bir ekonomik kriz altında kalmasına neden olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Memurlara en fazla yüzde 25 civarında bir zam yapılabileceğini ifade eden Tanrıkulu, "Yüzde 60'tan daha fazla kiralara zam gelecek. Ancak memur ve emekli maaşlarına gelebilecek zam oranı ise en fazla yüzde 25. Bu oranlar vatandaşların ağır ekonomik kriz altında inlemesine neden olmaktadır. Emekli aylığının, asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

1 Temmuz itibarıyla elektrik zammının da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Tanrıkulu, elektrik zammının tarımsal sulamada uygulanmaması noktasında hükümete çağrıda bulundu.

Tanrıkulu, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlardaki zararların telafisi ile belediyelerdeki kayyum düzenlemesinin sonlandırılmasına ilişkin hazırladığı iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Enflasyon Vatandaşları Ekonomik Krize Sürüklüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Enflasyon Vatandaşları Ekonomik Krize Sürüklüyor - Son Dakika
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