CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde projelerini açıkladı.
Aras, yaklaşık 180 projesini teker teker anlatmadan önce, "Biz Muğlalı olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine tüm yurttaşlarımız ile birlikte baskıya karşı özgürlüğü geleceğe karşı Cumhuriyeti aydınlatmayı ve eşitliği savunacağız. Hepimize şu şekilde insanca yaşayacağız" dedi.
Projelerinden biri olan Güçlü Kurumsal Yapı adı altında yapacaklarını dile getiren Aras, "Güçlü örgüt yapısı ile tabi ki desteklenmesi gereken bir konu daha var. Güçlü bir bütçe. Muğla'mızın nüfusuna ve bütçesine bakıldığı zaman veya trafiğine baktığınız zaman aslında bütçemizin gerçekten de büyük olmadığını görüyoruz. Muğla'mızın nüfusu 1 milyon 46 bin. Ancak yaz nüfusuna baktığınız zaman yaklaşık 5 milyona kadar yükselen bir nüfus hareketi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kıyı kentlerimiz de dahil tabi ki. Ama karşılığında merkezi bütçeden aldığımız paylarda ciddi bir sıkıntı var. Yani 1 milyonluk bir kentin bütçesi katma değeri ve nüfus hareketlerine baktığımız zaman şu andaki bütçemizin en az 4 katı belki de 16 katına kadar yükselmesi gerekiyor. Bunun için güçlü bir bütçe yapısı oluşturmamız gerekiyor ve gelirlerimizin öz gelirlerimizin yaptığımız çalışmalar ve faaliyetler ile arttırılması gerekiyor. Burada merkezi hükümetin çok büyük bir önemi var. Çünkü bize hak ettiğimizi vermiyor. 1 Milyonluk nüfusa göre vergi gelirleri ile aldığımız pay ile biz kendi yağımız ile kendi öz gelirlerimiz ile bu kadar büyük bir coğrafyada her yere yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın projeleri Güçlü Kurumsal Yapı, Güçlü Muğla Lobisi, İmar Planları, Güçlü Altyapı, Üstyapı, Dirençli Kent, Ulaşım, Ekoloji, Enerji, Sağlık, Spor, Eğitim, Toplumsal Eşitlik, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal Belediyecilik, Gençlik Politikaları, Kültür Sanat, Turizm ve Hedef İçin Ortaklıklar konuları hakkında bilgiler verdi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı - Son Dakika
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.
Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirterek mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alıyor. Ayrıca, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığı bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapılan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?