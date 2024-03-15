CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde projelerini açıkladı. Aras, yaklaşık 180 projesini teker teker anlatmadan önce, 'Biz Muğlalı olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine tüm yurttaşlarımız ile birlikte baskıya karşı özgürlüğü geleceğe karşı Cumhuriyeti aydınlatmayı ve eşitliği savunacağız. Hepimize şu şekilde insanca yaşayacağız' dedi.

15.03.2024 19:56  Güncelleme: 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde projelerini açıkladı.

Aras, yaklaşık 180 projesini teker teker anlatmadan önce, "Biz Muğlalı olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine tüm yurttaşlarımız ile birlikte baskıya karşı özgürlüğü geleceğe karşı Cumhuriyeti aydınlatmayı ve eşitliği savunacağız. Hepimize şu şekilde insanca yaşayacağız" dedi.

Projelerinden biri olan Güçlü Kurumsal Yapı adı altında yapacaklarını dile getiren Aras, "Güçlü örgüt yapısı ile tabi ki desteklenmesi gereken bir konu daha var. Güçlü bir bütçe. Muğla'mızın nüfusuna ve bütçesine bakıldığı zaman veya trafiğine baktığınız zaman aslında bütçemizin gerçekten de büyük olmadığını görüyoruz. Muğla'mızın nüfusu 1 milyon 46 bin. Ancak yaz nüfusuna baktığınız zaman yaklaşık 5 milyona kadar yükselen bir nüfus hareketi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kıyı kentlerimiz de dahil tabi ki. Ama karşılığında merkezi bütçeden aldığımız paylarda ciddi bir sıkıntı var. Yani 1 milyonluk bir kentin bütçesi katma değeri ve nüfus hareketlerine baktığımız zaman şu andaki bütçemizin en az 4 katı belki de 16 katına kadar yükselmesi gerekiyor. Bunun için güçlü bir bütçe yapısı oluşturmamız gerekiyor ve gelirlerimizin öz gelirlerimizin yaptığımız çalışmalar ve faaliyetler ile arttırılması gerekiyor. Burada merkezi hükümetin çok büyük bir önemi var. Çünkü bize hak ettiğimizi vermiyor. 1 Milyonluk nüfusa göre vergi gelirleri ile aldığımız pay ile biz kendi yağımız ile kendi öz gelirlerimiz ile bu kadar büyük bir coğrafyada her yere yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın projeleri Güçlü Kurumsal Yapı, Güçlü Muğla Lobisi, İmar Planları, Güçlü Altyapı, Üstyapı, Dirençli Kent, Ulaşım, Ekoloji, Enerji, Sağlık, Spor, Eğitim, Toplumsal Eşitlik, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal Belediyecilik, Gençlik Politikaları, Kültür Sanat, Turizm ve Hedef İçin Ortaklıklar konuları hakkında bilgiler verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Ahmet Aras, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi
    20:54 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi

    Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

  • İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
    20:53 İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor
    20:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.

  • Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
    20:35 Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de vatandaşlarla iftarda buluştu
    20:33 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de vatandaşlarla iftarda buluştu

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye'nin huzurunu istemedi
    20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye'nin huzurunu istemedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.

  • Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Mal Varlığını Açıkladı
    20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Mal Varlığını Açıkladı

    Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirterek mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alıyor. Ayrıca, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığı bulunuyor.

  • Bakan Uraloğlu: 'Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam edecek'
    20:19 Bakan Uraloğlu: 'Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam edecek'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapılan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.


20:35 Akşener’den Erdoğan’a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 20:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement