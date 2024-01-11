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CHP, Niğde Belediye Başkan Adayını Açıkladı - Son Dakika
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CHP, Niğde Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Niğde Belediye Başkan Adayının Hulusi Özen olduğunu açıkladı. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen adaylar arasında yer alan Hulusi Özen, 1986 yılında Niğde'de doğmuş olup, avukatlık mesleğine adım atmıştır.

CHP, Niğde Belediye Başkan Adayını Açıkladı
11.01.2024 - 11:04,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Niğde Belediye Başkan Adayının Hulusi Özen olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen oldu.

Hulusi Özen Kimdir?

1986 yılında Niğde'de doğan, Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü'nden mezun olan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atandı. Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım attı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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