CHP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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CHP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

12.03.2022 14:30
CHP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Adana'da, CHP'nin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Adana'da, CHP'nin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 6 siyasi partiyle iş birliği yaptıklarını, bu ittifakın kuruluşunda ve sürdürülmesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı olduğunu söyledi.

Türkiye'de herkesi birleştirecek bir CHP olduğunu belirten Salıcı, "Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak sadece siyasi söylemlerle değil, sadece örgütte yaptığımız toplantılarla ve konuşmalarla değil, aynı zamanda işle ortaya çıkacak bir süreç yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Salıcı, çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Bizim cumhurbaşkanı adayımız inanıyorum CHP'li bir kardeşimiz olacak. O masa, CHP'li bir kardeşimizi, benim gönlümden geçen, genel başkanımızı belirleyecek. Biz bu süreci yöneteceğiz. Sadece cumhurbaşkanı adayımızın çalışıyor olması yetmez. İl, ilçe başkanlarımız, örgütümüz 1 milyon 320 bin CHP'linin sahada çalışıyor olması lazım. Meclis grubunun parlamentoda sıkı bir mücadele vermesi lazım, veriyorlar. Örgütümüz de sahada çalışıyor ama bu çalışmayı doğru şekilde organize etmemiz lazım. Eksikliklerimizin olduğu yerler var, eksikliklerimizi tamamlamamız lazım."

"Davulla zurnayla 6 milyon göçmeni memleketlerine yollayacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de parti olarak ayrıştıranlara ve kutuplaştırmaya çalışanlara inat Türkiye'yi kucakladıklarını ifade etti. Partilerinin kadrolarının toplumsal mutabakatla bir anayasa yapacağını anlatan Özel, her kesimi bir araya getireceklerini belirtti.

Özel, CHP'nin mültecilere ve göçmenlere düşman olmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Ortadoğu Barış İş Birliği Teşkilatı kurarak komşularımızla sorunlarımızı konuşarak Suriye'ye gidip Esad'la görüşüp oradaki iç savaşı da buradaki göçmen sorununu da ortadan kaldırıp başta Avrupa Birliği, bütün dünyanın elini taşın altına sokarak mülteci sorununu çözüp zorla değil davulla zurnayla 6 milyon göçmeni memleketlerine yollamaya söz veriyoruz."

Toplantıya CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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