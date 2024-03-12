31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde yaptırdığı araştırmanın sonuçları basına sızdı. Araştırma sonucuna göre; İstanbul'da bazı ilçeleri el değiştirirken bazı ilçelerinde de başa baş bir yarış var. Kıran kırana yarışın olduğu ilçelerden biri de Tuzla olarak gösterildi.
CHP'nin anketine göre başa baş bir yarışın olduğu Tuzla'da bir araştırmada Megapoll Araştırma Şirketi yaptı. Megapoll'ün anketinde Tuzla imza attığı projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Şadi Yazıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde yer aldığı görüldü.
Ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, 38.3 oy oranına ulaşabildi. Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5.2'lik oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise 3.6 oy oranında kaldı.
Son Dakika › Politika › Yarış bıçak sırtı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala Tuzla'dan ilk anket sonuçları geldi - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin Iraklı yerel yetkililer ile gerçekleştirdiği sınır güvenliği toplantısında, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı ve Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler görüşüldü.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Karar, köylülerin avukatları tarafından hukuksuz olarak değerlendirildi.
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Altınok, 26 Mart'ta yapılacak olan ihale ile Hınıs Adalet Sarayı'nın ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projeyi kazandıranlara teşekkürlerini ileten Altınok, Türkiye'nin adalet yüzyılı olacağını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti.
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