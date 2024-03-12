Yarış bıçak sırtı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala Tuzla\'dan ilk anket sonuçları geldi

Politika

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde yaptırdığı araştırmanın sonuçları basına sızdı. Araştırma sonucuna göre; İstanbul'da bazı ilçeleri el değiştirirken bazı ilçelerinde de başa baş bir yarış var. Kıran kırana yarışın olduğu ilçelerden biri de Tuzla olarak gösterildi.

ARADAKİ FARK 5.7 PUAN

CHP'nin anketine göre başa baş bir yarışın olduğu Tuzla'da bir araştırmada Megapoll Araştırma Şirketi yaptı. Megapoll'ün anketinde Tuzla imza attığı projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Şadi Yazıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde yer aldığı görüldü.

ZAFER PARTİSİ VE YRP BAŞA BAŞ

Ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, 38.3 oy oranına ulaşabildi. Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5.2'lik oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise 3.6 oy oranında kaldı.